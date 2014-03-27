БИНБАНК открыл новый офис в Нижнем Новгороде

Операционный офис расположен по адресу: проспект Ленина, д. 45.

Отделение обслуживает физических и юридических лиц. Физическим лицам доступен весь спектр продуктов и услуг, включая вклады, потребительские кредиты, банковские карты, операции купли-продажи наличной и безналичной иностранной валюты, денежные переводы. В операционном офисе есть зона круглосуточного самообслуживания, где расположены банкомат и платежный терминал. Для корпоративных клиентов в БИНБАНКе – оперативный и качественный сервис по следующим видам услуг: РКО, кредитование, размещение средств, корпоративные банковские карты, эквайринг.

Режим обслуживания:

Физических лиц

• Пн. – Пт.: 9:00 – 20:00

• Сб.: 10:00 – 17:00

• Вс.: выходной день



Юридических лиц

• Пн. – Пт.: 9:00 – 17:00

• Сб., Вс.: выходной день



Более подробную информацию об услугах дополнительного офиса можно получить в едином информационном центре Банка по телефону 8 800 200 50 75 (звонки из городов России бесплатны).

