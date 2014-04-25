Микаил Шишханов приобретает мурманский ДНБ Банк

Компания Asokerco Trading Limited, бенефициаром которой является Микаил Шишханов – основной акционер БИНБАНКа, стала приобретателем 100% акций ОАО «ДНБ Банк», расположенного в Мурманске. На данный момент акционером Банка является крупнейшая финансовая группа Норвегии DNB. Условия сделки не разглашаются. Сделка подлежит согласованию с регулятором.

ДНБ Банк является сильным игроком, демонстрируя устойчивые финансовые показатели и способность на местном уровне конкурировать с федеральными банками, представленными в Мурманской области. Так, по итогам 2013 года активы Банка превысили 6 млрд руб., увеличившись на 16%. Прирост розничного кредитного портфеля составил более 32%, срочные депозиты физических лиц выросли на 58%. Банк имеет стабильную базу розничных и корпоративных клиентов Бизнес Банка эффективен: показатель cost/Income (до резервов) по итогам 2013 года находился на уровне 60%.



«Данное приобретение нацелено на расширение регионального присутствия БИНБАНКа – это оптимальный и наиболее эффективный способ выхода на рынок Мурманской области, позволяющий получить одномоментно лояльную клиентскую базу и устойчивый прибыльный бизнес, – отмечает Микаил Шишханов. – ДНБ Банк, имеющий 7 отделений, является самодостаточным для продолжения работы в своем регионе и при этом способен генерировать положительный финансовый результат».

