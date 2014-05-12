БИНБАНК ввел онлайн-депозиты для корпоративных клиентов

БИНБАНК реализовал для корпоративных клиентов возможность дистанционного документообмена при размещении депозитов. Теперь компании и индивидуальному предпринимателю достаточно один раз заключить с банком генеральное соглашение о порядке проведения депозитных операций, далее при наличии свободных денежных средств клиент может в любой момент направить подтверждение с указанием основных параметров депозита через интернет-банк.

Дистанционный сервис позволит клиентам БИНБАНКа оперативно размещать депозиты, не покидая офис компании. Для этого достаточно иметь интернет-банк.



Подробнее об услугах БИНБАНКа для корпоративных клиентов можно узнать, позвонив в единый информационный центр по бесплатному телефону 8 800 200-50-75.

