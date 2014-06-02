БИНБАНК ввел вклад «Щедрое лето» с максимальной ставкой 10,5% годовых

Новый вклад можно открыть в рублях, долларах и евро на срок от 3 месяцев до 1 года. Минимальная сумма депозита – 30 тыс. рублей, 1 тыс. долларов или евро. Предусмотрена возможность пополнения.

Доходность по вкладу зависит от суммы и срока размещения средств и составляет 8,5 -10,5 % годовых в рублях, 3 - 3, 75% в долларах, 2,75- 3,5% - в евро.

Максимальную ставку в размере 10,5 % годовых можно получить при сроке депозита 366 дней и сумме свыше 500 тыс. рублей.

«Клиенты нередко желают открыть вклад на короткий срок и при этом получить высокий доход. Новый депозит предусматривает высокие ставки при размещении средств даже на три или шесть месяцев», – комментирует директор департамента разработки розничных продуктов БИНБАНКа Антон Маслий.

Более подробную информацию о новом предложении ОАО «БИНБАНК» можно получить в едином информационном центре по телефону 8-800-555-5577 или на сайте Банка.

