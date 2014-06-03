БИНБАНК продлевает акцию: скидка до 50% на ставки по кредитам

В рамках акции БИНБАНК дарит скидку от 3% до 50% на процентную ставку по потребительским кредитам. Акция продлена до 31 июля 2014 года. После того как клиенту одобрят кредит, он выбирает скретч-карту, стирает защитный слой и узнает размер скидки (3%, 5%, 10%, 20% или 50%) к ставке, установленной Банком по результатам рассмотрения заявки.

Стандартные ставки по потребительским кредитам БИНБАНКа составляют от 15% до 33% годовых. К примеру, Банк одобрил ставку на уровне 23% годовых, а размер скидки составил 50%. В итоге клиент получает возможность оформить кредит под 11,5% годовых.

Максимальная сумма потребительского кредита – 3 млн рублей. Срок кредитования – от 6 месяцев до 5 лет, срок принятия решения Банком – от 10 минут до 3 рабочих дней. Оформить кредит можно в течение 30 дней с момента одобрения Банком заявки. Комиссии за выдачу ссуды и досрочное погашение не взимаются.

Подробнее об акции можно узнать, позвонив в единый информационный центр ОАО «БИНБАНК» по телефону 8 800 555 5575 или на сайте www.binbank.ru

