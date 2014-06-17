БИНБАНК приступил к продажам нового страхового продукта «Все, что нужно»

Новая страховая программа запущена БИНБАНКом совместно с компанией «БИН Страхование».

«Уникальность продукта заключается в том, что в рамках одного страхового полиса, приобретенного по оптимальной цене, клиент получает комплексную защиту от самых распространенных страховых случаев», – комментирует Юлия Тузовская, заместитель директора департамента разработки розничных продуктов БИНБАНКа.

Новый полис включает в себя четыре вида страхования: жизни и здоровья, имущества и гражданской ответственности, риска утраты личных вещей, а также риска, связанного с потерей работы.

Стоимость полиса в зависимости от размера страхового покрытия составляет от 1 450 до 4 960 рублей в год.

Новый страховой продукт можно приобрести в любом офисе БИНБАНКа по России. Оформление страховки занимает не более двух минут. Полис можно оформить не только для себя, но и в качестве подарка.

