Алексей Фарафонтов включен в состав правления БИНБАНКа

Алексей Фарафонтов, руководитель Блока региональных дирекций БИНБАНКа, решением Совета директоров утвержден членом Правления Банка.

Алексей Фарафонтов продолжит курировать Блок региональных дирекций БИНБАНКа и управлять сетью розничных продаж.

В сфере финансовых услуг Алексей Фарафонтов работает более 10 лет. С января 2002 года по февраль 2005 года г-н Фарафонтов занимал должность заместителя главного бухгалтера «Дальвнешторгбанка» (ныне – «Восточный экспресс банк»). В 2005 году работал в ГУ ЦБ РФ по Амурской области ведущим экспертом Управления инспектирования кредитных организаций. Затем в течение 3-х лет в «Восточном экспресс банке» был руководителем службы внутреннего аудита и заместителем главного бухгалтера. В апреле 2008 года приглашен в УРСА Банк, где в должности начальника управления региональной сети курировал вопросы администрирования деятельности сети, управленческой отчетности и взаимодействия с ЦБ РФ. С декабря 2010 по март 2012 года в должности заместителя управляющего Новгородским отделением «Сбербанка России» курировал розничный блок.

В мае 2012 года Алексей Фарафонтов приглашен в БИНБАНК на должность Директора департамента сетевого управления, а с июля 2013 – занимает должность руководителя Блока региональных дирекций.

