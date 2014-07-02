Программа рефинансирования потребительских кредитов запущена во всех офисах БИНБАНКа

Услуга позволяет снизить ставку по ранее взятым в любых банках кредитам, уменьшить размер ежемесячного платежа, заменить несколько займов одним или вывести имущество из залога (автомобиль, недвижимость).

«Рефинансирование кредитов происходит в рамках базовых программ потребительского кредитования, действующих в БИНБАНКе. При этом сумма кредита может превышать размер задолженности, которую планирует погасить заемщик. Таким образом, клиент получает возможность получить дополнительные денежные средства», – отмечает директор департамента разработки розничных продуктов БИНБАНКа Антон Маслий.

Ставки по той части кредита, которая предназначена для рефинансирования, составляют 21-23% годовых. Ставка по оставшейся части займа, которую можно потратить на любые цели, определяется в соответствии с конкретной программой кредитования. Итоговая процентная ставка является средневзвешенной по первой и второй частям ссуды.

Более подробную информацию можно получить на сайте БИНБАНКа или в едином информационном центре по телефону 8 800 200-50-75 (бесплатно по России).

