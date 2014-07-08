БИНБАНК приступил к обучению клиентов работе с интернет-банком

В рамках повышения финансовой грамотности клиентов БИНБАНК запустил проект по демонстрации возможностей интернет-банкинга. Бесплатное обучение проходит непосредственно в офисах банка на планшетных компьютерах.

«Менеджеры наглядно демонстрируют возможности системы «БИНБАНК-онлайн», помогают клиенту совершить первый платеж – к примеру, за телефон или по кредиту. Объясняют, как формировать шаблоны платежей и рассказывают о других функциях интернет-банка», – комментирует Александр Новиков, директор департамента дистанционного банковского обслуживания БИНБАНКа.

На данный момент процесс обучения запущен в 6 офисах банка в Москве и в 12 региональных отделениях. В дальнейшем банк планирует оказывать такую услугу во всех своих точках присутствия.

Подробнее о новой услуге Банка можно узнать, позвонив в информационный центр БИНБАНКа по телефону 8 800 200 50 75.

