Операционный офис «Шелковый путь» расположен в центре Степного района по адресу: пр-т Дзержинского, 27/2.
В отделении физическим лицам доступен широкий спектр продуктов и услуг, включая вклады, потребительские кредиты, банковские карты, операции купли-продажи наличной и безналичной иностранной валюты, денежные переводы.
Для состоятельных частных лиц в новом отделении предусмотрен специальный кабинет с окном в кассу, что обеспечивает конфиденциальность проведения операций. Каждого премиального клиента и его семью обслуживает персональный менеджер.
Корпоративные клиенты получат оперативный и качественный сервис в рамках РКО, кредитования, размещения средств и других услуг.
Режим обслуживания:
Физических лиц
• Пн. – Пт.: 9:00 – 20:00
• Сб.: 10:00 – 17:00
• Вс.: выходной день
Юридических лиц
• Пн. – Пт.: 9:00 – 17:00
• Сб., Вс.: выходные дни
Более подробную информацию об услугах операционного офиса можно получить в едином информационном центре Банка по телефону 8 800 200 50 75 (звонки из городов России бесплатны) или на сайте http://www.binbank.ru/.
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