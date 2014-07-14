БИНБАНК в первом полугодии 2014 года в семь раз увеличил объём сделок по торговому финансированию

За этот период Банк выпустил более 140 аккредитивов и гарантий на сумму порядка 307 млн долларов США. Семикратный рост объема операций в рамках торгового финансирования банк продемонстрировал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом количество сделок увеличилось в 3 раза.

Выпуск аккредитивов осуществлялся в рамках договоров под закупку сырья и оборудования из Европы и Японии, а также бытовой техники из Китая. Выпущенные гарантии являлись обеспечением пассажирских перевозок в пользу Международной Воздушной Транспортной Ассоциации. Ряд гарантий был выпущен в пользу таможенных органов РФ. Подтверждающими и исполняющими выступали такие Банки, как RAIFFEISEN BANK,VIENNA,AUSTRIA, COMMERZBANK TOKYO BRANCH,VTB Bank Deutschland и другие.

