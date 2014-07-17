В БИНБАНКе стартовала акция для владельцев Автокарты

В рамках акции «5 с плюсом», которая действует до 30 сентября 2014 года, каждый новый клиент, оформивший в этот период Автокарту, получит дополнительный cashback в размере 5%. Теперь при оплате любых покупок и услуг, совершенных на автозаправочных станциях по всему миру, держателю возвращается до 10% (в зависимости от типа карты) от потраченной суммы. Данное предложение действительно при условии, если общая сумма любых покупок с использованием карты в течении срока действия акции будет составлять не менее 10 тыс. рублей. Максимальный размер дополнительного cashback на сумму операций в АЗС за весь период проведения акции - 5 тыс. рублей.

Автокарта с функцией возврата денежных средств и «Пакетом автомобилиста Visa» представлена в трех категориях: Классика, Золото и Премиум. Это первая подобная карта Visa в России. При оплате любых покупок и услуг, совершенных на автозаправочных станциях по всему миру, держателю возвращается от 2 до 5% (в зависимости от типа карты) от потраченной суммы.

На денежные средства, находящиеся на счете Автокарты, в размере, превышающем 10 000 рублей, осуществляется ежемесячное начисление 2 - 6% годовых. Для VIP-клиентов на карте доступен кредитный лимит в размере до 1 млн рублей. Кроме того, при аренде автомобилей в компании Hertz предоставляется скидка в размере 10% при оплате этой картой. Также, для держателей Автокарты любой категории бесплатно и в неограниченном количестве доступен широкий перечень услуг от Российского автомобильного товарищества на территории России (61 город), Беларуси (18 городов), Украины (25 городов) и Европы (45 стран), в числе которых:

• экстренная техническая помощь (запуск двигателя, подвоз топлива, замена колеса, отключение сигнализации, замена предохранителя, вскрытие машины и прочее);

• эвакуация транспортного средства;

• консультации юристов по телефону;

• услуги такси (в случае ДТП на территории РФ при эвакуации клиентского автомобиля).



Более подробную информацию можно узнать, позвонив в информационный центр БИНБАНКа по телефону 8(800) 200 50 75.

