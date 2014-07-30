Сервис денежных переводов «Золотая Корона» теперь доступен клиентам во всех отделениях Москомприватбанка («БИНБАНКа кредитные карты»).
Денежные переводы «Золотая Корона» осуществляются без открытия банковского счета в рублях РФ, долларах США или евро. Минимальная сумма перевода отсутствует. Для осуществления денежного перевода необходимо обратиться в любой из 218 офисов банка, заполнить краткий бланк, предъявить документ, удостоверяющий личность, внести в кассу сумму и комиссию за перевод. Для получения денежного перевода клиенту необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, сообщить оператору номер и сумму.
Денежный перевод будет выплачен полностью, без удержания дополнительной комиссии с получателя. Скорость доставки перевода – 1 минута. «Золотая Корона» имеет более 40 тыс. пунктов обслуживания в следующих странах: Абхазия, Азербайджан, Беларусь, Вьетнам, Греция, Грузия, Израиль, Казахстан, Киргизия, Молдова, Монголия, Непал, Россия, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Украина и Чехия.
Напомним, что в апреле 2014 года БИНБАНК закрыл сделку по приобретению Москомприватбанка, на базе которого будет развивать свой карточный бизнес. В июле акционеры Москомприватбанка утвердили новое название банка – «БИНБАНК кредитные карты». Ребрендинг завершится в 2015 году.
Выбрать удобное отделение банка можно на его сайте или обратившись в информационный центр по телефону 8 800 200 20 80.
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