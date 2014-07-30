Москомприватбанк («БИНБАНК кредитные карты») возобновил денежные переводы по системе «Золотая Корона»

Сервис денежных переводов «Золотая Корона» теперь доступен клиентам во всех отделениях Москомприватбанка («БИНБАНКа кредитные карты»).

Денежные переводы «Золотая Корона» осуществляются без открытия банковского счета в рублях РФ, долларах США или евро. Минимальная сумма перевода отсутствует. Для осуществления денежного перевода необходимо обратиться в любой из 218 офисов банка, заполнить краткий бланк, предъявить документ, удостоверяющий личность, внести в кассу сумму и комиссию за перевод. Для получения денежного перевода клиенту необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, сообщить оператору номер и сумму.

Денежный перевод будет выплачен полностью, без удержания дополнительной комиссии с получателя. Скорость доставки перевода – 1 минута. «Золотая Корона» имеет более 40 тыс. пунктов обслуживания в следующих странах: Абхазия, Азербайджан, Беларусь, Вьетнам, Греция, Грузия, Израиль, Казахстан, Киргизия, Молдова, Монголия, Непал, Россия, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Украина и Чехия.

Напомним, что в апреле 2014 года БИНБАНК закрыл сделку по приобретению Москомприватбанка, на базе которого будет развивать свой карточный бизнес. В июле акционеры Москомприватбанка утвердили новое название банка – «БИНБАНК кредитные карты». Ребрендинг завершится в 2015 году.

Выбрать удобное отделение банка можно на его сайте или обратившись в информационный центр по телефону 8 800 200 20 80.

