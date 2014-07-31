Биржевые облигации БИНБАНКа серии БО-04 включены в ломбардный список Банка России

В соответствии с решением Совета директоров Банка России от 25 июля 2014 года в ломбардный список ЦБ РФ включены биржевые облигации БИНБАНКа серии БО-04 (идентификационный номер выпуска 4B020402562B от 25 декабря 2013 г.). Этот факт свидетельствует о высоком кредитном качестве эмитента ценных бумаг.

БИНБАНК разместил выпуск биржевых облигаций серии БО-04 общей номинальной стоимостью 2 млрд рублей со сроком обращения 6 лет. Номинальная стоимость облигации - 1000 рублей. Выпуск размещен в полном объеме, по нему предусмотрено 12 купонных периодов с периодичностью выплаты 2 раза в год, а также возможность досрочного приобретения биржевых облигаций по требованию владельцев через 1 год с даты размещения.

Напоминаем, что в настоящее время в обращении находятся 5, 6 и 7 серии еврокоммерческих бумаг на сумму 94 млн долл. США, а также 4 выпуска биржевых облигаций БО-01, БО-02, БО-03 и БО-04 совокупным объемом 10 млрд рублей.

