БИНБАНК повысил ставки по вкладу «Щедрое лето»

Максимальная ставка в рублях составила 10,9% годовых, увеличившись на 0,15 процентного пункта.

Вклад «Щедрое лето» можно открыть в рублях, долларах и евро на срок от 3 месяцев до 1 года. Минимальная сумма депозита – 30 тыс. рублей, 1 тыс. долларов или евро. Предусмотрена возможность пополнения. Доходность по вкладу зависит от суммы и срока размещения средств и составляет теперь 8,5 -10,9 % годовых в рублях, 3 – 4,25% в долларах, 2,75- 4% - в евро.

Максимальную ставку в размере 10,9% годовых можно получить при сроке депозита 366 дней и сумме свыше 500 тыс. рублей.

При досрочном расторжении вклада, начиная с 91-го дня, сохраняются проценты в размере 1/3 ставки, установленной при открытии депозита.

Более подробную информацию о продуктах ОАО «БИНБАНК» можно получить в едином информационном центре по телефону 8-800-555-5577 или на сайте банка www.binbank.ru.

