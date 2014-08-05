БИНБАНК запустил потребительский кредит для сотрудников бюджетных организаций

Специальный кредит выдается в рублях на срок от 6 месяцев до 5 лет и предполагает льготные ставки для клиентов, работающих в бюджетной сфере.

Ставка по кредиту при сроке 6 месяцев составит 19% годовых, при сроке от 1 года до 5 лет – 23% годовых. Срок принятия решения о выдаче кредита – 3 дня.

При подключении к программе страхования «Защита кредита» ставка снижается на 2 процентных пункта.

«Программа рассчитана на надежных и ответственных заемщиков, в число которых входят врачи, медсестры, учителя в школах, преподаватели в вузах, спасатели и другие работники бюджетных организаций. Это клиенты, которым банк готов доверить средства», – отмечает Юлия Тузовская, заместитель директора департамента разработки розничных продуктов БИНБАНКа.

