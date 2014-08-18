БИНБАНК ввел накопительный счет с доходностью 5,5% годовых

Накопительный счет «Копилка» – это текущий счет в рублях с начислением процентов в размере 5,5% годовых. Счет бессрочный, проценты начисляются на любой остаток денежных средств, учитываемых на начало каждого дня, и выплачиваются в последний день месяца путем капитализации (прибавляются к сумме на счете).

Счет «Копилка» позволяет разместить любую сумму до 30 миллионов рублей, при этом ее можно снять или пополнить в любое время без каких-либо ограничений. При закрытии счета все капитализированные проценты сохраняются.

«Накопительный счет объединяет преимущества срочного вклада и обычного текущего счета. Он позволяет получать доход и одновременно обеспечивает оперативный доступ к средствам в любое время», – комментирует Антон Маслий, директор департамента разработки розничных продуктов БИНБАНКа.

