БИНБАНК увеличил максимальный возраст заемщиков до 65 лет

БИНБАНК увеличил максимальный возраст заемщиков в рамках розничного кредитования. Теперь работающие пенсионеры могут воспользоваться потребительскими кредитами до 65-летнего возраста с учетом срока выплаты кредита (дата последнего платежа должна наступить не позже, чем клиент достигнет указанного возраста). Ранее максимальный возраст составлял 60 лет.

Дополнительное преимущество для заемщика заключается в том, что доход от пенсии учитывается в расчете платежеспособности клиента. Таким образом, максимальная сумма кредита, на которую может рассчитывать пенсионер, увеличивается.

Стандартные ставки по потребительским кредитам БИНБАНКа составляют от 15% до 33% годовых. Максимальная сумма – 3 млн рублей. Срок кредитования – от 6 месяцев до 5 лет, срок принятия решения банком – от 10 минут до 3 рабочих дней. Оформить кредит можно в течение 30 дней с момента одобрения банком заявки. Комиссии за выдачу ссуды и досрочное погашение не взимаются.



Более подробную информацию можно узнать в информационном центре БИНБАНКа, позвонив по телефону 8 495 755 50 75.

