12 сентября 2014 года БИНБАНК выплатил иностранным инвесторам 25 млн долларов США, погасив серию 07 (ISIN XS1045128870) еврокоммерческих бумаг (ECP) сроком 6 месяцев.
Организатором выпуска серии 07 ЕСР выступил BCP Securities. Средства от размещения были направлены на финансирование проектов малого и среднего бизнеса.
Напоминаем, что программа ЕСР общим объемом 300 млн долларов США была зарегистрирована БИНБАНКом летом 2012 года. В настоящее время в обращении находятся серии 05 и 06 со сроком 12 месяцев на общую сумму 69 млн долларов США. Доходность первичного размещения по данным выпускам составляет 6,7% и 7,5% годовых соответственно.
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