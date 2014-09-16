Новый дополнительный офис расположен по адресу: ул. Новый Арбат, д. 13.
В отделении физическим лицам доступен широкий спектр продуктов и услуг, включая вклады, потребительские кредиты, банковские карты, операции c наличной и безналичной иностранной валютой, денежные переводы. В новом офисе есть зона круглосуточного самообслуживания, где расположены банкомат и платежный терминал.
Режим обслуживания:
Физических лиц:
• Пн. – Пт.: 10:00 – 21:00
• Сб.: 11:00 – 18:00
• Вс.: выходной день
Более подробную информацию об услугах операционного офиса можно получить в едином информационном центре Банка по телефону 8 800 200 50 75 (звонки из городов России бесплатны) или на сайте http://www.binbank.ru/.
Комментарии 0