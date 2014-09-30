НРА подтвердило рейтинг кредитоспособности БИНБАНКа

«Национальное рейтинговое агентство» подтвердило рейтинг кредитоспособности БИНБАНКа на уровне «AA» (очень высокая кредитоспособность, второй уровень) по национальной шкале.



В качестве факторов, поддерживающих рейтинговую оценку, агентство называет положительную динамику основных финансовых показателей деятельности кредитной организации, рост клиентской базы, успешную пошаговую реализацию принятой стратегии развития, рост капитализации, что свидетельствует о заинтересованности собственников в дальнейшем развитии банка, а также повышает его возможности по кредитованию. Уровень капитализации БИНБАНКа на сегодняшний день оценивается как достаточный, обязательный пруденциальный норматив выполняется с запасом (Н1 составляет 12,25% на 01.09.14г.) Позиции ликвидности БИНБАНКа оцениваются как устойчивые, менеджментом кредитной организации значительное внимание уделяется процессам и процедурам контроля над рисками, идет постоянная работа над развитием и совершенствованием банковских технологий и бизнес-процессов.

