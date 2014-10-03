Акционеры БИНБАНКа одобрили увеличение собственного капитала банка на 6 млрд рублей

На внеочередном общем собрании акционеров БИНБАНКа было принято решение об увеличении капитала путем допэмиссии акций. Размещение состоится в пользу компании «Ханберг Финанс Лимитед», бенефициаром которой является основатель БИНБАНКа Михаил Гуцериев.

Общее количество размещаемых обыкновенных именных акций – 14 440 434 штуки, форма выпуска – бездокументарная, номинальная стоимость – 200 рублей за бумагу. Цена размещения одной акции составляет 415,5 рублей.

В результате допэмиссии уставный капитал банка увеличится на 2,9 млрд рублей до 12,2 млрд рублей, а размер собственных средств – на 6 млрд рублей и составит порядка 36 млрд рублей.

После проведения допэмиссии Президент БИНБАНКа Микаил Шишханов будет контролировать около 59,4% акций банка, Михаил Гуцериев – порядка 39,3% акций.

БИНБАНК в рамках стратегии повышения капитализации планомерно увеличивает размер собственных средств для расширения возможностей по интенсивному развитию.

Завершить увеличение капитала планируется в течение 4 месяцев.

