БИНБАНК расширяет возможности расчетно-кассового обслуживания для МСБ

БИНБАНК обновил пакеты услуг РКО для представителей малого и среднего бизнеса, позволив предпринимателям существенно сэкономить. В зависимости от объема бизнеса и планов дальнейшего развития клиент может выбрать для себя наиболее комфортный и выгодный тарифный пакет: «Стартовый», «Развитие», «Лидер», «Бумажные платежи», «Торговый». В рамках нового пакетного формата бесплатно предоставляются следующие услуги:

• открытие и ведение расчетного счета в рублях РФ

• дистанционное банковское обслуживание

• безналичные платежи в пределах количества, предусмотренного пакетом

• взнос и получение наличных денежных средств в пределах сумм, предусмотренных пакетом

• набор дополнительных сервисов: получение справок, дубликатов документов



Услуга «Торговый эквайринг» в рамках пакетов подключается на специальных условиях.



«Новое предложение нашего банка дает клиентам ряд преимуществ. Прежде всего, это экономия расходов на РКО до 30%. Большим плюсом является прозрачность и простота оплаты услуг РКО - расчеты производятся один раз в месяц. Таким образом, клиент получает возможность распоряжаться средствами на расчетном счете, не задумываясь о необходимости оплаты комиссионного вознаграждения банку за каждую операцию в отдельности», - отмечает Анна Салманова, директор департамента разработки продуктов для малого и среднего бизнеса БИНБАНКа.

С более подробной информацией о пакетах услуг РКО можно ознакомиться на сайте банка или позвонив в информационный центр по бесплатному телефону 8 800 555-81-18.

