Дмитрий Черемисин назначен вице-президентом БИНБАНКа и включен в состав правления.

Дмитрий Черемисин назначен вице-президентом банка и решением Совета директоров утвержден членом правления. В новой должности топ-менеджер будет отвечать за организацию и развитие процессов управления комплаенс-риском в банке.

Дмитрий Черемисин в 2001 году окончил с отличием Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «Мировая экономика». В этом же году получил диплом Университета г. Сиэттл (США) по специальности «Финансы». В 2005 году защитил кандидатскую диссертацию и получил ученую степень кандидата экономических наук.

С 2002 по 2004 гг. работал в компаниях «Артур Андерсен» и «Эрнст энд Янг» в отделе аудита финансовых организаций. С 2004 по 2007 гг. работал в ЗАО "ИНГ Банк Евразия" в должности заместителя начальника службы внутреннего аудита. В 2007 году перешел в группу «БНП Париба», где возглавлял генеральную инспекцию по России. С апреля 2012 года работает в БИНБАНКе в качестве директора департамента внутреннего контроля и аудита.

