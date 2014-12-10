БИНБАНК приобретет пять банков группы «Рост»

Сделки будут заключены в рамках финансового оздоровления «Рост банка», банка «Кедр», Аккобанка, СКА-Банка и Тверьуниверсалбанка. Приобретение банков будет осуществлено за символическую сумму. При этом Агентство по страхованию вкладов (АСВ) для поддержания процесса санации банков группы «Рост» предоставит финансирование на общую сумму 35,9 млрд рублей. Из них 18,4 млрд рублей будут выданы на срок 10 лет по ставке 0,51% годовых, а 17,5 млрд рублей – на 6 лет под 6,01% годовых (на стабилизацию ситуации с ликвидностью).

Цель приобретения банков группы «Рост» – расширение розничного бизнеса, регионального присутствия и клиентской базы БИНБАНКа. Общий объем вкладов, привлеченных пятью банками от населения, на данный момент составляет 70 млрд рублей, совокупная сеть отделений превышает 240 офисов, сеть банкоматов – более 440 устройств.

БИНБАНК гарантирует исполнение всех финансовых обязательств приобретаемых банков перед вкладчиками и кредиторами.

Напомним, что 28 ноября 2014 года Банк России объявил о финансовом оздоровлении банков группы «Рост», функции временной администрации были возложены на Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Такое решение было принято с целью защиты интересов кредиторов и вкладчиков банков.

