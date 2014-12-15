Все ограничения на снятие наличных в «Рост банке» будут отменены до конца текущего года

Ограничения на снятие наличных со счетов физических лиц в «Рост банке» будут отменены до конца декабря 2014 года, банк продолжит работать в штатном режиме. В других банках группы «Рост» какие-либо ограничения отсутствуют.

БИНБАНК гарантирует исполнение всех обязательств перед клиентами банков группы «Рост», в которую входят «Рост банк», банк «Кедр», Аккобанк, СКА-Банк и Тверьуниверсалбанк.

Напомним, что все банки группы «Рост» поддержаны государством и пройдут процедуру финансового оздоровления под управлением БИНБАНКа, при участи Центрального Банка РФ и Агентства по страхованию вкладов.

БИНБАНК приобрел пять банков группы «Рост» в рамках их финансового оздоровления. Цель приобретения банков – расширение розничного бизнеса, регионального присутствия и клиентской базы БИНБАНКа.

