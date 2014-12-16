Председателем совета директоров «Рост банка» станет президент и основной акционер БИНБАНКа Микаил Шишханов. Президентом – председателем правления «Рост банка» и одноименной банковской группы будет назначен Петр Морсин.

Данное решение принято акционерами БИНБАНКа и в ближайшее время соответствующие документы будут поданы на согласование в Центральный Банк РФ.

Петр Морсин, занимающий должность вице-президента БИНБАНКа и отвечающий за розничный бизнес, работу с малым и средним бизнесом, региональную сеть и маркетинг БИНБАНКа, будет также курировать процесс интеграции бизнеса банков группы «Рост» в структуру управления БИНБАНКа. На данный момент Петр Морсин уже отвечает за финансовое оздоровление бывшего Москомприватбанка (ныне – «БИНБАНК кредитные карты») в качестве председателя совета директоров.

В декабре 2014 года БИНБАНК закрыл сделку по приобретению пяти банков группы «Рост». Сделка заключена при поддержке государства в лице Банка России, Агентства по страхованию вкладов в рамках процедуры финансового оздоровления «Рост банка», банка «Кедр», Аккобанка, СКА-Банка и Тверьуниверсалбанка. Цель приобретения банков группы «Рост» – дальнейшее усиление позиций БИНБАНКа на региональных рынках страны.

