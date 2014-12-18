19 декабря 2014 года все ограничения на снятие наличных со счетов физических лиц отменяются в офисах «Рост банка», расположенных в Казани, Владивостоке, Магадане, Новосибирске, Томске, Хабаровске, Чите и Якутске. 22 декабря будут сняты ограничения во всех остальных регионах присутствия «Рост банка». В других банках группы «Рост» (банк «Кедр», Аккобанк, СКА-Банк и Тверьуниверсалбанк) какие-либо ограничения отсутствуют.
«Сейчас мы в рабочем режиме каскадом наполняем офисы и банкоматы «Рост банка» деньгами, которых при необходимости с запасом хватит для работы со всеми вкладчиками, – комментирует вице-президент БИНБАНКа Петр Морсин, который после согласования с Банком России будет назначен президентом – председателем правления банковской группы «Рост». – В качестве опции мы готовы предложить клиентам «Рост банка» перевести деньги в БИНБАНК, однако необходимости в этом нет: БИНБАНК при поддержке государства в лице Центрального Банка РФ и Агентства по страхованию вкладов гарантирует исполнение всех обязательств перед клиентами банков группы «Рост». Посетив основные города присутствия группы «Рост», могу уверенно говорить о том, что большинство вкладчиков этой банковской группы останутся нашими клиентами, и я благодарю их за терпение и оказанное нам доверие».
Все банки группы «Рост» были поддержаны государством в лице Банка России и АСВ и проходят процедуру финансового оздоровления под управлением БИНБАНКа.
БИНБАНК в декабре приобрел пять банков группы «Рост» в рамках их финансового оздоровления. Цель приобретения банков – расширение розничного бизнеса, регионального присутствия и клиентской базы БИНБАНКа.
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