БИНБАНК повысил максимальную ставку по вкладу «Хит сезона» до 20% годовых

Такая ставка начисляется при сумме вклада от 300 тыс. рублей и сроке от 3 месяцев до 1 года. Доходность при аналогичных сроках и сумме вклада от 50 тыс. рублей составит 19% годовых. Ставки по вкладам, размещаемым в рублях на 1 месяц, также повышены – до 17,5–18,5% годовых в зависимости от суммы.

Ставки по валютным вкладам при любом сроке теперь составляют 7% годовых (сумма от 7,5 тыс. долларов или евро) и 6,5% годовых (от 1 тыс. долларов или евро).

Проценты выплачиваются в конце срока действия депозита.







Более подробную информацию можно узнать на сайте банка или позвонив в информационный центр банка по телефонам: 8 800 200-50-75, 8 495 755-50-75.

