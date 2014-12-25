S&P подтвердило кредитные рейтинги БИНБАНКа на уровне “B/B”

Рейтинговое агентство Standard & Poor’s подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги БИНБАНКа на уровне «B/B» c «Развивающимся» прогнозом. Рейтинг Банка по национальной шкале также был подтвержден на уровне «RuA-».

Напоминаем, что прогноз «Развивающийся» был присвоен в апреле 2014 года в связи с приобретением Москомприватбанка (в настоящее время – ЗАО «БИНБАНК кредитные карты»). Согласно рейтинговой шкале S&P, «Развивающийся» прогноз означает возможность повышения рейтинга эмитента в среднесрочной перспективе при условии выполнения им мероприятий, направленных на улучшение характеристик кредитоспособности. Таким условием стала успешная интеграция Москомприватбанка, о покупке которого БИНБАНК объявил незадолго до рейтинговых действий.

По итогам анализа отчетности за 9 месяцев 2014 года S&P сделало вывод о том, что интеграция Москомприватбанка прошла успешно, однако новая сделка по приобретению пяти банков группы «Рост» усилила интеграционные риски. По мнению агентства, в случае успешной интеграции всех банков, которые БИНБАНК приобрел в течение 2014 года, системная значимость банка может существенно возрасти благодаря размеру активов и доле банка на рынке частных вкладов. В первую очередь это возможность для банка стать системно значимым игроком на банковском рынке и получить поддержку от государства в случае необходимости, считает агентство. В результате рейтинги были подтверждены на прежнем уровне с прогнозом «Развивающийся».

«Мы понимаем опасения S&P в отношении российского банковского сектора в связи с текущей геополитической и экономической ситуацией. Но вместе с тем осознаем, что синергия, которую мы получаем от слияния с другими финансовыми организациями, способна вывести нас на новый качественный уровень. Это дает нам возможность достигать поставленных стратегических задач в более короткие сроки и придает нам статус социально значимого банка. У БИНБАНКа достаточно хороший опыт по финансовому оздоровлению кредитных организаций»,- прокомментировала Ирина Комарова, Старший Вице-президент БИНБАНКа.