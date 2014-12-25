«БИНБАНКpro» признан лучшим корпоративным журналом 2014 года

Журнал «БИНБАНКpro» стал лауреатом Национального конкурса корпоративных медиа «Серебряные нити — 2014» в номинации «Лучший корпоративный журнал».

Экспертный совет в составе известных представителей медиа-бизнеса, руководителей крупнейших региональных предприятий и организаций, авторитетных специалистов в области коммуникационных и информационных процессов, в рамках конкурса выделил корпоративный журнал БИНБАНКа за качество и полноту содержания, творческий подход, тематическую оригинальность и высокий уровень дизайна.

Церемония награждения состоялась в рамках IX национальной конференции «Системный подход в построении корпоративных медийных коммуникаций в широком бизнес-контексте», в ходе которой были названы лучшие корпоративные СМИ 2014 года. Победители лучших корпоративных медиа России были определены в главных номинациях конкурса: «Лучший корпоративный журнал», «Лучшая корпоративная газета», «Лучший специальный проект в корпоративных коммуникациях», а также «Лучшее корпоративное ТВ», и «Лучшее digital-издание: инновационные решения в корпоративных медийных коммуникациях».

"Корпоративные издания становятся все более серьезными конкурентами традиционным СМИ. Главную роль здесь играет качество наполнения и дизайна, которое по уровню ни чуть не уступает традиционным изданиям, а порой и превосходит их. Достойный пример тому – результаты Национального конкурса корпоративных медиа «Серебряные нити — 2014», где в числе лауреатов корпоративный журнал "БИНБАНКpro". Издание имеет демократичный формат, удобный, открытый для разноплановых рубрик и сюжетов. Журнал охватывает самые разнообразные темы: от инвестиций в финансовые инструменты до путешествий, от новинок технического мира до интервью со звездами. Одновременно издание знакомит своих читателей с новыми продуктами и услугами, рассказывает о возможностях, доступных для его партнеров, а также публикует истории бизнес-успеха клиентов банка. Качественная полиграфия, подчеркивает статус компании, стремление к достижению высокого результата и внимание к качеству в деталях. Вот почему журнал вызывал интерес у экспертного совета. " - отметила Наталья Муравьева, председатель Оргкомитета «Серебряные нити».

«Мы благодарны за высокую экспертную оценку нашей работы и признание профессионального сообщества. В журнале БИНБАНКpro мы демонстрируем нашим читателям клиентам всю полноту жизни и работы банка, его сотрудников, а также наших партнеров и друзей, выдерживая разумный баланс между информацией о финансовых услугах и материалами, интересными широкому кругу читателей», - отметила Екатерина Моисеева, начальник управления по связям с общественностью БИНБАНКа.



Национальная Премия корпоративных медиа «Серебряные нити» вручается ежегодно наиболее успешным медийным проектам. «Серебряные нити» — первый в России ежегодный межрегиональный конкурс корпоративных информационных ресурсов, организованный Академией коммуникации и информации. С 2008 года имеет статус национального. В конкурсе приняли участие 160 отраслевых изданий ТЭК, финансы, машиностроение, металлургия и ритейл. По количеству присланных заявок лидируют газеты, затем идут журналы, сайты и специальные проекты. Лидирующую позицию по количеству присланных заявок в этом году занимают Москва и Московская область – 57%, а также Санкт-Петербург и Липецк, Томск и Кемерово, Краснодарский и Пермский край, Свердловская, Челябинская и Нижегородская области, Республика Татарстан.

