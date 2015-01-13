БИНБАНК приобретет екатеринбургский Уралприватбанк

Уралприватбанк приобретается у компаний, аффилированных с бывшими владельцами банковской группы «Рост» (банки группы проходят процедуру финансового оздоровления под управлением БИНБАНКа). Сделку планируется завершить до февраля 2015 года, ее сумма не разглашается. Цель приобретения для БИНБАНКа – расширение розничного бизнеса и регионального присутствия.

Уралприватбанк – устойчивый региональный банк, который работает на рынке более 25 лет. В Екатеринбурге у банка 4 офиса. БИНБАНК принимает на себя все обязательства Уралприватбанка перед клиентами и гарантирует их своевременное исполнение.

БИНБАНК планирует присоединение Уралприватбанка в 2015 году, после чего его офисы станут отделениями БИНБАНКа. В результате региональная сеть БИНБАНКа в Свердловской области с учетом офисов Уралприватбанка и приобретенного ранее «Рост банка» превысит 10 отделений.

