Биржевые облигации БИНБАНКа серии БО-05 включены в ломбардный список Банка России

В соответствии с решением Совета директоров Банка России от 29.12.2014 в ломбардный список ЦБ РФ включены биржевые облигации БИНБАНКа серии БО-05 (идентификационный номер выпуска 4B020502562B от 25 декабря 2013 года). Этот факт свидетельствует о высоком кредитном качестве эмитента ценных бумаг.

В декабре 2014 г. БИНБАНК разместил выпуск биржевых облигаций серии БО-05 общей номинальной стоимостью 2 млрд рублей со сроком обращения 6 лет и годовой офертой. Номинальная стоимость облигации - 1000 рублей. Выпуск размещен в полном объеме, по нему предусмотрено двенадцать купонных периодов продолжительностью 183 дня.

В настоящее время в обращении находятся биржевые облигации банка серий БО-02 - БО-05 на общую сумму 20 млрд рублей и серия 06 ЕСР на сумму 47 млн долларов США.

