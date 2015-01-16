БИНБАНК выплатил 247 млн рублей купонного дохода за третий купонный период по биржевым облигациям серии БО-03

БИНБАНК осуществил выплату купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-03 (идентификационный номер займа 4B020302562B от 07.11.2011). Размер выплат за третий купонный период составляет 247 млн рублей, в расчете на одну облигацию - 61,75 рубля.

Напомним, что 16 июля 2013 года БИНБАНК разместил выпуск биржевых облигаций серии БО-03 общей номинальной стоимостью 2 млрд рублей со сроком обращения 3 года. Выпуск размещен в полном объеме, по нему предусмотрено шесть купонных периодов продолжительностью 183 дня.

Процентные ставки третьего и четвертого купона установлены в размере 12,25 % годовых.

Процентные ставки последующих купонов будут установлены эмитентом в соответствии с эмиссионными документами. Биржевые облигации БИНБАНКа серии БО-03 включены в ломбардный список ЦБ РФ, а также в высший котировальный список ФБ ММВБ.

