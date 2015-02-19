БИНБАНК исполнил оферту по биржевым облигациям серии БО-04

В рамках исполнения оферты банк выкупил биржевые облигации в количестве 3 648 058 штук номинальным объемом 3 648 058 000 рублей. Биржевые облигации выкупались по цене 100% от их номинальной стоимости. Владельцам облигаций был выплачен накопленный купонный доход на общую сумму 8 495 478 рублей.

Биржевые облигации серии БО-04 объемом 2 млрд рублей со сроком обращения 6 лет были размещены БИНБАНКом 14 февраля 2014 года. Впоследствии в декабре 2014 года был размещен дополнительный выпуск № 4 объемом 3 млрд рублей, а в феврале 2015 года были размещены дополнительные выпуски № 1, № 2 и № 3 общим объемом 3 млрд рублей. По состоянию на 18 февраля 2015 г. совокупный объем выпуска биржевых облигаций серии БО-04 составляет 8 млрд рублей.

Следующая оферта по биржевым облигациям серии БО-04 состоится в феврале 2016 года. Ставки по третьему и четвертому купонным периодам установлены в размере 17% годовых. Процентные ставки последующих купонных периодов будут установлены эмитентом в соответствии с эмиссионными документами. Дата погашения биржевых облигаций серии БО-04 - 7 февраля 2020 года.

Биржевые облигации БИНБАНКа серии БО-04 включены в ломбардный список ЦБ РФ, а также в высший котировальный список ФБ ММВБ.

