Алексей Каликин включен в состав правления БИНБАНКа

Алексей Каликин, руководитель блока рисков БИНБАНКа решением совета директоров утвержден членом правления. В зону ответственности г-на Каликина входит управление рисками, андеррайтинг и работа с просроченной задолженностью на ранних стадиях.

Алексей Каликин в 2002 году окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности «Прикладная математика и информатика».

Начинал банковскую карьеру в 2001 году в «ИНГ Банк (Евразия)». В период с 2003 по 2005 гг., работая в «ДельтаБанке», прошёл путь от ведущего специалиста отдела скоринга до заместителя начальника управления оценки и мониторинга кредитных и рыночных рисков. В 2005 году перешел в «Альфа-Банк», где в течение двух лет в качестве старшего риск-менеджера отвечал за портфельный менеджмент и риск технологии в части розничных рисков. В августе 2007 года Алексей Каликин был приглашен в «Денизбанк Москва» на должность исполнительного вице-президента по управлению кредитными рисками. С 2010 по 2013 гг. в «НОМОС - Банке» в качестве директора по розничным рискам курировал управление розничными рисками, выявление и предотвращение мошенничества, андеррайтинг и работу с просроченной задолженностью. С марта 2014 года по настоящее время Алексей Каликин руководит блоком рисков БИНБАНКа.