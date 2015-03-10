БИНБАНК закрыл сделку по приобретению Уралприватбанка

Уралприватбанк приобретен у компаний, аффилированных с бывшими владельцами банковской группы «Рост» (банки группы проходят процедуру финансового оздоровления под управлением БИНБАНКа). Сделка заключена в рамках стратегии БИНБАНКа по расширению розничного бизнеса и регионального присутствия и согласована Центральным Банком РФ. Сумма сделки не разглашается.

Уралприватбанк – устойчивый региональный банк, работающий на рынке более 25 лет. В Екатеринбурге у банка 4 офиса. БИНБАНК принимает на себя все обязательства Уралприватбанка перед клиентами и гарантирует их своевременное исполнение.

В апреле текущего года БИНБАНК планирует переименовать приобретенный банк и провести ребрендинг. В результате региональная сеть БИНБАНКа в Свердловской области с учетом офисов Уралприватбанка и приобретенного ранее «Рост банка» превысит 10 отделений.

