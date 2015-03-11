Акция «Монета со скидкой», в рамках которой действуют специальные цены на памятные монеты, продлится до 1 октября 2015 года. Максимальная скидка составляет 25%.
«Монеты из драгоценных металлов – отличный подарок как близкому человеку, так и деловому партнеру, – комментирует заместитель директора департамента разработки розничных продуктов БИНБАНКа Юлия Тузовская. – Сегодня мы предлагаем к продаже более 50 видов монет от ведущих монетных дворов. Все монеты отчеканены из драгметалла высочайшей пробы с применением передовых технологий, голографических 3D-эффектов, цветных эмалей и нестандартных форм».
Приобрести монеты из коллекции можно в московских офисах БИНБАНКа по следующим адресам:
«Центральный» Известковый переулок, 3
«Алексеевский» Зубарев пер., 15, к.1
«Маяковский» ул. 1-я Тверская-Ямская, 8
«Новые Черемушки» ул. Профсоюзная, 43 к.1
«Парк Культуры» Зубовский б-р, д. 29
«Земляной вал» Земляной Вал, д. 24/30, стр.1
«Мичуринский» Мичуринский пр-т, д. 22
«Сокол» Ленинградский пр-т, 75, корп. 1Б
«Сокольники» Сокольническая площадь, д. 9
«БИН Эксклюзив Тверская-Ямская» ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 23, стр. 1
Полный ассортимент монет представлен на сайте БИНБАНКа: http://www.binbank.ru/private-clients/coins/
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