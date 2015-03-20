Операционный офис «Новгородская Слобода/53» в г. Великий Новгород расположен по адресу: ул. Псковская, д. 11.
Офис обслуживает физических и юридических лиц. Физическим лицам доступен весь спектр продуктов и услуг, включая вклады, потребительские кредиты, банковские карты, операции купли-продажи наличной и безналичной иностранной валюты, денежные переводы. В операционном офисе есть зона круглосуточного самообслуживания, где расположены банкомат и платежные терминалы. Корпоративные клиенты получат оперативный и качественный сервис в рамках РКО, кредитования, размещения средств и других услуг.
Режим обслуживания:
Физических лиц:
• Пн. – Пт.: 10:00 – 20:00
• Сб.: 10:00 – 18:00
• Вс.: выходной день
Юридических лиц
• Пн. – Пт.: 10:00 – 18:00
• Сб., Вс.: выходные дни
Более подробную информацию об услугах операционного офиса можно получить в едином информационном центре БИНБАНКа по телефону 8 800 200 50 75 (звонки из городов России бесплатны) или на сайте банка http://www.binbank.ru/branches/offices/list/.
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