Снимать наличные в банкоматах БИНБАНКа с карт других банков теперь можно по «домашним» тарифам

Услуга доступна держателям карт, выпущенных банками – участниками Объединенной расчетной системы (ОРС). Клиенты любого банка, являющегося участником ОРС, теперь могут пользоваться банкоматами БИНБАНКа: снятие наличных происходит по тарифам, установленным банком-эмитентом. К примеру, если банк, выпустивший карту, не взимает комиссию за снятие средств в своих банкоматах, то и в банкоматах БИНБАНКа снимать деньги с этой карты можно будет бесплатно.

Сеть банкоматов БИНБАНКа на данный момент насчитывает порядка 800 устройств по России.

ОРС является одной из крупнейших российских платежных систем, консолидируя на единых технологических и финансовых условиях сети банкоматов, пунктов выдачи наличных и оплаты услуг более двухсот российских кредитных организаций.