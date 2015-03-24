БИНБАНК ввел на сайте услугу пополнения своих карт с помощью карт других банков

Услуга позволяет в режиме онлайн переводить средства на карты БИНБАНКа и «БИНБАНКа кредитные карты» с карт других банков. Безопасность операций высока, поскольку переводы возможны только с тех карт, которые защищены 3-D Secure (подтверждение платежей в интернете специальными паролями).

Чтобы воспользоваться услугой, нужно зайти на главную страницу сайта БИНБАНКа (www.binbank.ru), выбрать соответствующую опцию («Пополнение карт БИНБАНКа»), заполнить простые реквизиты. По карте, с которой переводятся средства, указываются ее номер, CVC2 (CVV2) и срок действия. По карте БИНБАНКа или «БИНБАНКа кредитные карты», на которую зачисляются деньги, необходимо ввести только номер. Далее нужно указать сумму перевода и нажать кнопку «Перевести». Для подтверждения платежа банк, выпустивший карту (с которой списываются средства), пришлет пароль в виде СМС-сообщения. Пароль вводится в соответствующем поле, после чего осуществляется перевод.

Максимальная сумма одной операции – 15 тыс. рублей, стоимость услуги составляет 1,9% от суммы перевода, минимум 40 рублей (взимается с карты отправителя).