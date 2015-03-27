БИНБАНК запустил мобильный сервис геолокации

БИНБАНК в рамках расширения функционала мобильного банка запустил усовершенствованную систему геолокации: поиск ближайших офисов банка, банкоматов и платежных терминалов. Сервис позволяет с использованием карты Google на мобильном устройстве (телефон, планшет) найти ближайшую точку обслуживания, уточнить режим работы, а также функционал (например, перечень услуг в офисе, возможности внесения наличных в банкомате или снятия той или иной валюты).

Кроме того, с помощью нового сервиса можно найти ближайшие магазины, которые предоставляют скидки по картам БИНБАНКа. При этом мобильный банк показывает размер скидки, которую получает клиент при покупке товара или оплате услуг.



Приложение можно скачать бесплатно в Google Play (для Android-версии телефона) или AppStore (для iPhone).

