БИНБАНК запустил дистанционное подключение к интернет-банку

БИНБАНК упростил процедуру подключения интернет-банка для частных лиц. Теперь зарегистрироваться в системе можно дистанционно, позвонив в call-центр. В целях безопасности этого функционала клиент БИНБАНКа проходит процедуру идентификации: необходимо сообщить ФИО, кодовое слово по карте, дату и место рождения, а также ранее зарегистрированный в банке номер мобильного телефона. После этого на телефон клиента придут SMS-сообщения с логином и паролем для входа в интернет-банк. Этот же номер в дальнейшем будет использоваться для доставки кодов подтверждения операций.

Подключение и обслуживание интернет-банка – бесплатно. Также подключить интернет-банк можно в любом офисе БИНБАНКа при предъявлении паспорта.