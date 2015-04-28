Совет директоров банка «Кедр» рассмотрит вопрос о назначении Сергея Аронова председателем правления

На заседании совета директоров, которое состоится 12 мая 2015 года, будет рассмотрен вопрос о назначении Сергея Аронова председателем правления банка «Кедр» (входит в группу БИНБАНКа).

Сергей Аронов окончил Северо-Казахстанский университет по специальности «История и право». В 2002 году в этом же университете получил второе высшее образование по специальности «Экономика и менеджмент».

В банковской сфере работает более 15 лет, карьеру начал в Народном банке Казахстана. В 2006 году - управляющий директор, член правления банка «Сибирь» (финансовая группа UniCredit). В 2008 году пришел в УРСА банк (ныне – МДМ банк), где руководил сначала барнаульским, а затем – красноярским филиалом. В 2011 году Сергей Аронов возглавил калининградское отделение Сбербанка.

В январе 2015 года был приглашен в банк «Кедр» в качестве советника председателя правления.

