БИНБАНК разместил дополнительные выпуски биржевых облигаций серии БО-02 совокупным объемом 7 млрд. рублей

В четверг, 2 июля 2015 года, БИНБАНК разместил дополнительные выпуски биржевых облигаций №5, 6, 8 и 10 серии БО-02 совокупным объемом 7 млрд. рублей. Дополнительные выпуски размещены в полном объеме. Объем дополнительных выпусков №5 и 6 составляет по 1 млрд. рублей каждый, №8 - 2 млрд. рублей, №10 - 3 млрд. рублей.



Цена размещения биржевых облигаций была установлена в размере 100% от номинальной стоимости, что составило 1000 рублей за одну биржевую облигацию.



Первичное размещение биржевых облигаций серии БО-02 состоялось 24 сентября 2013 года. В течение 2014 года также были размещены дополнительные выпуски биржевых облигаций серии БО-02. На текущий момент совокупный объем биржевых облигаций указанного выпуска в обращении составляет 16 млрд. руб. Срок обращения биржевых облигаций 3 года с датой погашения 24 сентября 2016 года. В третьей декаде сентября 2015 года по выпуску предусмотрена оферта по цене 100% от номинала.



Биржевые облигации БИНБАНКа серии БО-02 включены в ломбардный список ЦБ РФ, а также в котировальный список высшего уровня ЗАО «ФБ ММВБ».



В настоящее время в обращении находятся биржевые облигации БИНБАНКа совокупным объемом 58 млрд. рублей.

