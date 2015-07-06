БИНБАНК привлек от МСП Банка 800 млн рублей для кредитования малого и среднего бизнеса

БИНБАНК заключил с Российским банком поддержки малого и среднего предпринимательства (АО «МСП Банк») три соглашения на сумму 800 млн рублей. Средства будут направлены на кредитование представителей малого и среднего бизнеса по ставкам 13,5-15% годовых.

Продукт «МСП-Регион» позволяет получить в БИНБАНКе кредит на пополнение оборотных средств, приобретение оборудования, автотранспорта, недвижимости, ремонт помещения, расширение действующего производства и прочие цели. Ставка по таким кредитам составит 13,5% годовых в рублях. Средства предоставляются на срок до 7 лет.

В рамках продукта «МСП-Дуэт» предприниматели могут рефинансировать инвестиционные кредиты и получить средства на реализацию ранее стартовавших проектов развития производства по ставке 14,4% годовых на срок до 7 лет.

В БИНБАНКЕ предприниматели также смогут воспользоваться кредитным продуктом «МСП-Неторговый сектор» в целях приобретения товарно-материальных ценностей по ставке 15% годовых с максимальным сроком 3 года.

«Участие в программе финансовой поддержки малого и среднего бизнеса, которую реализует МСП Банк – прекрасная возможность помочь предпринимателям в развитии, предложив финансирование с гибкими условиями по ставкам ниже рыночных», – комментирует Анна Салманова, директор департамента разработки продуктов для малого и среднего бизнеса БИНБАНКа.

