БИНБАНК разместил 08 и 09 серии еврокоммерческих бумаг общим объемом 50 млн USD

БИНБАНК разместил две серии еврокоммерческих бумаг (ECP) по 25 млн долларов США каждая в рамках программы ECP на сумму 300 млн долларов США.



Срок размещения серии 08 ЕСР - 6 месяцев, серии 09 ЕСР- 12 месяцев. Доходность первичного размещения по данным выпускам составляет 7,00% и 8,875% годовых соответственно.



Эмитентом выпусков является компания B&N FINANCE LIMITED (БИН ФИНАНС ЛИМИТЕД), зарегистрированная на Кипре. Организаторами новых выпусков ЕСР выступили ПАО «БИНБАНК» и BCP Securities (США).



В процессе аллокации переподписка по 6-ти месячному выпуску и 12-ти месячному выпуску оказались существенно выше требуемого объема. В размещениях каждой из книг поучаствовало порядка 15 имен: банки, управляющие и инвестиционные компании из Европы, фонды Швейцарии, Латвии, Италии, Кипра и США. Впервые в выпусках участвовали инвесторы стран Латинской Америки.



Новые выпуски ЕСР - это первые шаги банка на международном рынке капитала после введенных санкций странами Европы, США, Канады, Японии и Австралии. «Новые размещения ЕСР в условиях санкционной политики ряда стран и очевидный спрос говорит о доверии инвесторов к акционерам банка, кредитном качестве банка и репутации на рынках капитала. Думаю, наша сделка послужит оптимистичным сигналом для участников рынка в целом, последуют новые выпуски», - прокомментировала Комарова И.А., старший вице-президент БИНБАНКа.



Напоминаем, что программа ЕСР общим объемом 300 млн долларов США, которую банк рассматривает как краткосрочный финансовый инструмент, позволяющий диверсифицировать ресурсную базу и гибко управлять ликвидностью, была зарегистрирована БИНБАНКом летом 2012 года.