БИНБАНК и Агентство кредитных гарантий подписали соглашение о сотрудничестве

Целью взаимодействия двух организаций является расширение доступности кредитных средств для субъектов малого и среднего бизнеса в случае отсутствия достаточного залогового обеспечения.



Благодаря государственной поддержке предприниматели с помощью гарантий Агентства могут получить долгосрочные и краткосрочные кредиты на инвестиционное развитие бизнеса, например, на ремонт и модернизацию основных средств; приобретение товаров, сырья, полуфабрикатов, необходимых для производства; приобретение помещения для последующей сдачи в аренду. Гарантии Агентства также дают возможность воспользоваться финансированием на исполнение государственных контрактов в рамках Федеральных законов 44-ФЗ и 223-ФЗ, пополнить оборотные средства, рефинансировать или реструктурировать полученные ранее инвестиционные кредиты. Объем гарантий АКГ по кредитам составляет до 50% от суммы обязательств, по банковским гарантиям – до 70% от суммы гарантии.



Заемщик должен соответствовать требованиям Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ, его выручка за предшествующий календарный год не должна превышать 1 млрд рублей, а численность сотрудников – 250 человек.



Агентство кредитных гарантий было учреждено решением правительства РФ в мае 2014 года. Этот финансовый институт создан для поддержки малого и среднего предпринимательства. Он предоставляет банковские гарантии по кредитам и другим долговым обязательствам, разделяя кредитные риски с банками и иными финансовыми организациями.

