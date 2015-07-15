Александр Лукин избран президентом, председателем правления БИНБАНКа

В соответствии с решением совета директоров, заседание которого состоялось 14 июля 2015 года, Александр Лукин возглавит БИНБАНК. Микаил Шишханов избран председателем совета директоров БИНБАНКа.

Александр Лукин родился 27 мая 1976 года в Москве. В 1997 году окончил Академию им. Плеханова по специальности "Финансы и кредит", в 2003 году защитил диссертацию, получив ученую степень кандидата экономических наук.

В БИНБАНКе г-н Лукин работает 15 лет. В 2000 году пришел в банк на должность ведущего специалиста службы внутреннего контроля. В 2001 году – заместитель начальника кредитного управления. С 2002 года – заместитель директора департамента администрирования кредитных продуктов, заместитель начальника кредитного управления. В 2005 году – директор департамента администрирования кредитных продуктов БИНБАНКа, в ноябре, переведен на должность директора департамента кредитования корпоративных клиентов. С января 2007 года Александр Лукин назначен руководителем блока "Кредитование корпоративных клиентов" БИНБАНКа. С января 2010 года в должности первого вице-президента, члена правления банка курировал вопросы регулярного управления операционной деятельности БИНБАНКа.