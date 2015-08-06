БИНБАНК запустил ипотечное кредитование в партнерстве с банком «ДельтаКредит»

Кредиты предоставляются на приобретение жилья на вторичном рынке. Ипотека оформляется на срок от 5 до 25 лет. Минимальный первоначальный взнос – 15% от стоимости квартиры (взнос может быть снижен до 5% при использовании средств материнского капитала или жилищной субсидии).

Минимальная процентная ставка по кредиту – 13% годовых. Уровень ставки зависит от ряда параметров, среди которых: категория клиента (работник по найму, собственник бизнеса, индивидуальный предприниматель), способ подтверждения дохода (справка 2-НДФЛ или по форме банка), а также перечень страховых услуг, выбранных заемщиком (страхование только квартиры или заключение договора комплексного страхования).

Пакет документов минимальный: паспорт, документы о доходах и подтверждение трудоустройства. Если заемщик располагает первоначальным взносом в размере 35% для покупки недвижимости в Москве и 50% в регионах – из документов требуется только паспорт.

При рассмотрении заявки учитываются доходы, подтвержденные справкой 2-НДФЛ или справкой по форме банка, а также официальная и управленческая отчетность от собственника бизнеса или ИП.

Для увеличения суммы кредита банк может рассматривать совокупные доходы клиента и трех его созаемщиков.